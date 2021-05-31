Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Ушло 12 сантиметров с талии»: вокалистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом
Фото: Youtube / Собчак

«Ушло 12 сантиметров с талии»: вокалистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом

Виктория Федотова

Звезды

Вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак рассказала, как боролась с лишним весом. По ее словам, она была полной со школы, но в конце первого курса сбросила 10 килограммов.

— Потом я все время откатывалась, то набирала, то скидывала, процесс длится 10 лет. Я постоянно в этом состоянии похудения. За эти два года ничего кардинально не изменилось, я просто продолжала худеть, просто у меня стало получаться лучше, — пояснила артистка.

Таюрская отметила, что стала заниматься спортом, но не систематически, ей трудно наладить режим.

— Мы в турах вообще не пьем, я в турах через день ходила в спортзал, у меня был год, когда я жила в спортзале, мне было так обидно, что я за год не сбросила ни килограмм, но у меня ушло 12 сантиметров с талии, — заявила Таюрская.

Перед тем, как стать участницей группы Little Big, певица похудела и поняла, что ей всю жизнь нужно будет следить за весом.

Читайте также: «Была пампушкой»: бабушка солистки Little Big раскрыла вес певицы в детстве

Спортмнение звездлишний вес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте