«Ушло 12 сантиметров с талии»: вокалистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом

Фото: Youtube / Собчак

Вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак рассказала, как боролась с лишним весом. По ее словам, она была полной со школы, но в конце первого курса сбросила 10 килограммов.

— Потом я все время откатывалась, то набирала, то скидывала, процесс длится 10 лет. Я постоянно в этом состоянии похудения. За эти два года ничего кардинально не изменилось, я просто продолжала худеть, просто у меня стало получаться лучше, — пояснила артистка.

Таюрская отметила, что стала заниматься спортом, но не систематически, ей трудно наладить режим.

— Мы в турах вообще не пьем, я в турах через день ходила в спортзал, у меня был год, когда я жила в спортзале, мне было так обидно, что я за год не сбросила ни килограмм, но у меня ушло 12 сантиметров с талии, — заявила Таюрская.

Перед тем, как стать участницей группы Little Big, певица похудела и поняла, что ей всю жизнь нужно будет следить за весом.

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