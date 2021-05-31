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Бесплатный Wi-Fi появился еще в четырех студенческих общежитиях Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Бесплатный Wi-Fi появился еще в четырех студенческих общежитиях Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Балтийская улица, 10к2Карта всех событий

Еще в четырех студенческих общежитиях столицы появился бесплатный городской Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы в понедельник, 31 мая.

Так, бесплатный интернет для студентов заработал в общежитиях Финансового университета при правительстве России и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Доступ к Wi-Fi обеспечивают 576 новых хот-спота.

Руководителя проекта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов отметил, что качественный интернет необходим для эффективного обучения и комфортной жизни.

— На сегодняшний момент бесплатная городская сеть Wi-Fi доступна в 166 зданиях общежитий 33 московских вузов. В среднем в месяц в общежитиях сетью городского Wi-Fi пользуются 60–70 тысяч студентов, — сказал Александр Харитонов.

В пресс-службе добавили, что в столице всего работает свыше 20 тысяч точек доступа к беспроводному интернету, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более 330 новых точек доступа к Wi-Fi заработало в Москве

Городской Wi-Fiблагоустройствообщежитие
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