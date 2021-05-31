«Образцовое семейство»: Безруков показал, как проводит выходной с детьми

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Сергей Безруков разместил новое видео на своей странице в Instagram, на котором показал, как проводит редкий выходной вместе с семьей.

— На рыбалку всей семьей, — подписал ролик народный артист.

На кадрах Безруков с удочкой в руке приближается к водоему. Ему компанию составляет жена, выступающая в роли оператора и двое их детей. При этом младший сын актера Степан демонстрирует свое орудие ловли — обычную палочку.

«Как это мило и здорово, особенно удочка в ручках у сыночка»; «Прекрасная семья», «Образцовое семейство! Милые детки! Замечательные родители!», — отметили поклонники актера в комментариях, пожелав хорошего улова.

Напомним, после развода с Ириной Безруковой в 2016 году актер женился на режиссере Анне Матисон. 11 марта супруги отметили пятилетие со дня свадьбы. У пары двое детей — четырехлетняя Мария и двухлетний сын Степан.

Ранее Безруков похвастался художественным талантом дочери, опубликовав фотографию ее творения.

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