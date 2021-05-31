Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Образцовое семейство»: Безруков показал, как проводит выходной с детьми
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Образцовое семейство»: Безруков показал, как проводит выходной с детьми

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Сергей Безруков разместил новое видео на своей странице в Instagram, на котором показал, как проводит редкий выходной вместе с семьей.

— На рыбалку всей семьей, — подписал ролик народный артист.

На кадрах Безруков с удочкой в руке приближается к водоему. Ему компанию составляет жена, выступающая в роли оператора и двое их детей. При этом младший сын актера Степан демонстрирует свое орудие ловли — обычную палочку.

«Как это мило и здорово, особенно удочка в ручках у сыночка»; «Прекрасная семья», «Образцовое семейство! Милые детки! Замечательные родители!», — отметили поклонники актера в комментариях, пожелав хорошего улова.

Напомним, после развода с Ириной Безруковой в 2016 году актер женился на режиссере Анне Матисон. 11 марта супруги отметили пятилетие со дня свадьбы. У пары двое детей — четырехлетняя Мария и двухлетний сын Степан.

Ранее Безруков похвастался художественным талантом дочери, опубликовав фотографию ее творения.

Читайте также: Ирина Безрукова рассказала, почему у них со вторым мужем не было детей

рыбалкаСергей Безруковдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте