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Ирина Безрукова рассказала, почему у них со вторым мужем не было детей
Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Ирина Безрукова рассказала, почему у них со вторым мужем не было детей

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему у них со вторым мужем Сергеем Безруковым не было детей. Она призналась, что они оба очень хотели пополнения в семье и все для этого делали, но судьба не дала им совместного ребенка.

— Мы с Сергеем мечтали о детях с первого дня отношений. Но судьба так распорядилась, что не получилось. Мы два абсолютно здоровых человека, постоянно пытались стать родителями. Врачи только разводили руками, — рассказала Безрукова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Она отметила, что они жили с артистом очень хорошо, никогда не ссорились. У Безрукова сложились прекрасные отношения с сыном актрисы от первого брака Андреем. Но все разрушилось неожиданно в один год — умер единственный ребенок артистки, из семьи ушел любимый супруг после 15 лет брака.

Сейчас Безрукова говорит, что смогла пережить эти две трагедии в своей жизни, ей было очень тяжело, но она поняла, что нужно это принять.

Напомним, что Сергей Безруков в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон, которая родила ему двоих детей — дочку Марию и сына Степана.

Читайте также: Ирина Безрукова рассказала, как отказалась от роли в кино ради рождения ребенка

Сергей БезруковИрина Безруковадети
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