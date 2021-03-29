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Ирина Безрукова рассказала, как отказалась от роли в кино ради рождения ребенка
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Безрукова рассказала, как отказалась от роли в кино ради рождения ребенка

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Ирина Безрукова стала героиней очередной выпуска телевизионной передачи Бориса Корчевникова на канале «Россия 1», во время которой она рассказала, как будучи беременной оказалась перед выбором: карьера или ребенок.

Ирина узнала о беременности в 23 года. Тогда она состояла в браке с актером Игорем Ливановым. В какой-то момент ее пригласили на пробы на «Мосфильм» к режиссеру, чье имя актриса оставила в секрете.

— Режиссер спросил, готова ли я коротко подстричься и перекраситься в белый цвет, на что я ответила согласием. Он сказал, что съемки летом, я подхожу. Тут я, как воспитанная барышня, призналась, что беременна, и меня надо снимать крупным планом, ведь летом живот уже будет заметен. Режиссер спросил меня: «А вы точно беременны? Мне очень жаль, потому что вы подходите на эту роль. Но если вы вдруг примете какое-то решение, то я готов вас снимать», — разоткровенничалась Безрукова в эфире передачи «Судьба человека».

Как призналась 55-летняя актриса, несмотря на то, что это было ее первое предложение в кино, она не раздумывала над выбором. Безрукова четко осознавала, что ребенок для нее важнее, чем карьера и успех. Она назвала это решение самым правильным в своей жизни.

В итоге 6 декабря 1989-го у актрисы родился сын Андрей, который стал ее единственным ребенком. В 2015 году сын Безруковой и актера Игоря Ливанова неожиданно скончался. О подробностях его смерти рассказал Ливанов в передаче «Когда все дома».

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