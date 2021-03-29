Ирина Безрукова рассказала, как отказалась от роли в кино ради рождения ребенка

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актриса Ирина Безрукова стала героиней очередной выпуска телевизионной передачи Бориса Корчевникова на канале «Россия 1», во время которой она рассказала, как будучи беременной оказалась перед выбором: карьера или ребенок.

Ирина узнала о беременности в 23 года. Тогда она состояла в браке с актером Игорем Ливановым. В какой-то момент ее пригласили на пробы на «Мосфильм» к режиссеру, чье имя актриса оставила в секрете.

— Режиссер спросил, готова ли я коротко подстричься и перекраситься в белый цвет, на что я ответила согласием. Он сказал, что съемки летом, я подхожу. Тут я, как воспитанная барышня, призналась, что беременна, и меня надо снимать крупным планом, ведь летом живот уже будет заметен. Режиссер спросил меня: «А вы точно беременны? Мне очень жаль, потому что вы подходите на эту роль. Но если вы вдруг примете какое-то решение, то я готов вас снимать», — разоткровенничалась Безрукова в эфире передачи «Судьба человека».

Как призналась 55-летняя актриса, несмотря на то, что это было ее первое предложение в кино, она не раздумывала над выбором. Безрукова четко осознавала, что ребенок для нее важнее, чем карьера и успех. Она назвала это решение самым правильным в своей жизни.

В итоге 6 декабря 1989-го у актрисы родился сын Андрей, который стал ее единственным ребенком. В 2015 году сын Безруковой и актера Игоря Ливанова неожиданно скончался. О подробностях его смерти рассказал Ливанов в передаче «Когда все дома».

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