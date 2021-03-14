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«У каждой души есть выбор»: Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательным видео
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«У каждой души есть выбор»: Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательным видео

Елизавета Борисова

Звезды

Актриса театра и кино Ирина Безрукова отдала дань памяти сыну Андрею, который ушел из жизни в 2015 году. Она опубликовала трогательное фото и видео.

По мнению актрисы, мы все живем в пространстве с четырьмя измерениями: длина, высота, ширина и время. В этих пространствах нет ни времени, ни тяжелых материальных объектов.

Ирина Безрукова отметила, что часто думает о погибшем сыне Андрее, но уже не со слезами на глазах, а с улыбкой. Она устала терзать себя вопросами о причинах его смерти.

— У каждого человека свой путь, свои испытания. У каждой души есть выбор, в том числе и когда уходить от земного плана, — рассказала актриса.

Напомним, что сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова после путешествия во Вьетнам почувствовал недомогание, пошел в ванную комнату и неудачно упал, сообщает издание Starhit.

Ранее Ирина Безрукова ответила на вопрос, собирается ли она вновь выйти замуж. К слову, за плечами артистки два брака: с актерами Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. С Ливановым они состояли в отношениях больше 10 лет, с Безруковым артистка прожила на пять лет дольше.

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