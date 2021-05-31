«Я для всех разлучница»: Таюрская подтвердила роман с Ильичом из Little Big

Фото: Youtube / Собчак

Певица Софья Таюрская подтвердила роман с Ильичом из Little Big. На вопрос журналистки Ксении Собчак, «что у вас с Ильичом? Вы встречаетесь?», артистка ответила честно:

— Да. Мы скрывали, и даже если бы не скрывали, было бы абсолютно тоже самое, что и сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020, но все равно я для всех – разлучница! — заявила певица.

При этом у Таюрской были отношения семь лет, и она не думала, что «надо увести мужика», а планировала детей.

— Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне только то, что я увела мужика. Единственное, что меня обидело, что появилась Ира, а не я. В группе я появилась в 2014 году, когда Ильич расставался с предыдущей девушкой. У меня были серьезные отношения, Ира с Ильичом приходили к нам в гости, мы общались, все было честно. Мы восемь лет в группе, никто бы год назад не поверил, что будем вместе, — заявила Таюрская.

По ее словам, они сами долго сопротивлялись, считая, что для них это было необычно. Сначала Илья расстался с женой Ириной, а потом Таюрская закончила отношения с молодым человеком.

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