Доктор Румянцев призвал работодателей мотивировать сотрудников бросить курить

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев рекомендовал работодателям помочь сотрудникам отказаться от вредных привычек, но назвал нарушением прав трудящихся отказ принимать на работу курильщиков.

— Руководители предприятий могли бы оплачивать работникам посещение фитнес-клуба, путевки в санаторий, чтобы они укрепили свое здоровье и чувствовали себя лучше. Тогда и курить не захочется. Такие меры были бы весомым вкладом в борьбу с курением. А государство могло бы поощрять такие компании, который вдохновляют сотрудников вести здоровый образ жизни», — сообщил доктор Румянцев.

Он отметил преимущества, которые дает отказ от курения.

— В некурящем коллективе выше производительность труда, работники не отлучаются на бесконечные перекуры. Вероятность хронических заболеваний у свободного от зависимостей человека гораздо меньше, чем у курильщика, поэтому ему не потребуется больничный. Кроме того, он быстро и успешно мыслит, у него много энергии, — добавил Румянцев.

При этом врач назвал нарушением прав трудящихся отказ принимать на работу курильщиков. По словам доктора, работодатели должны оценивать профессиональные качества кандидата. Подобные ограничения в приеме на работу фактически являются ущемлением прав человека. Сегрегация в современном обществе недопустима.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, более трети работодателей заявили о негативном влиянии курения на работу, при этом большинство работодателей предпочли бы поощрить сотрудников за отказ от курения, чем штрафовать за вредную привычку.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят 28,3% россиян (34,2 млн жителей). Ежегодно в России умирают 330 000-400 000 человек в России от болезней, связанных с курением.

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