Андрей Воробьев: Жители Подмосковья стали активнее голосовать за благоустройство

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства и главами округов рассказал, что жители Подмосковья начали активнее принимать участие в голосованиях, посвященных объектам благоустройства и строительства.

— Видно, что все большее число граждан ежегодно присоединяется к подобным опросам, — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что большинство муниципальных округов дает в двойне, а в некоторых случаях в 2,5 раза увеличенные показатели по голосованию по сравнению с данными за прошлые годы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Андрея Воробьева, региональные власти должны уделять особое внимание данным мероприятиям. Губернатор добавил, что на обеспечение перемен во всех населенных пунктах направляются немалые денежные средства.

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