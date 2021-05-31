Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Воробьев: Жители Подмосковья стали активнее голосовать за благоустройство
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Андрей Воробьев: Жители Подмосковья стали активнее голосовать за благоустройство

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства и главами округов рассказал, что жители Подмосковья начали активнее принимать участие в голосованиях, посвященных объектам благоустройства и строительства.

— Видно, что все большее число граждан ежегодно присоединяется к подобным опросам, — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что большинство муниципальных округов дает в двойне, а в некоторых случаях в 2,5 раза увеличенные показатели по голосованию по сравнению с данными за прошлые годы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Андрея Воробьева, региональные власти должны уделять особое внимание данным мероприятиям. Губернатор добавил, что на обеспечение перемен во всех населенных пунктах направляются немалые денежные средства.

Читайте также: Голосование по демонтажу мусоропроводов запустят в Подмосковье

Андрей ВоробьевблагоустройствоМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте