Столичным водителям напомнили о правилах парковки

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московским автолюбителям напомнили о правилах дорожного движения, касающихся парковки на улицах столицы. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 31 мая.

Так, специалисты по ПДД разместили на канале фотографии дорожных знаков и разметки, которые запрещают остановку и стоянку.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

— При противоречии знака и разметки в приоритете всегда знак, — говорится в сообщении.

Кроме того, дептранс опубликовал снимки знаков, которые запрещают остановку, стоянку, а также стоянку по четным или нечетным числам. Также уточняется, что сплошная и прерывистая желтая линия разметки запрещает остановку и стоянку автомобиля.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

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