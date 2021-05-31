Парковка со шлагбаумом на Болотной улице временно стала бесплатной

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Болотная улица Карта всех событий

В столице на улице Болотной парковка со шлагбаумом временно стала бесплатной для водителей. Об этом сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в понедельник, 31 мая.

В сообщении говорится, что парковка по адресу улица Болотная, владение 10–18, временно работает без взимания денежных средств из-за ремонтных работ.

Кроме того, в пресс-службе управления отметили, что на сайте и в мобильном приложении «Парковки Москвы» водителям доступен список всех платных парковок города.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы на месте нелегальной стоянки появилась бесплатная парковка.

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