Автомобилистов в Москве предупредили о новой ловушке при парковке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С новыми штрафами начали сталкиваться российские водители. По информации портала Autonews.ru., на штрафы стали жаловаться столичные автомобилисты.

Они оставляли свои машины в размеченных для этого местах в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, которая обозначает такси. Отмечается, что эти знаки часто размещаются в не самых очевидных местах, и их действие заканчивается в месте установки знака платной парковки.

Если водитель вовремя не может распознать зону запрета на парковку, то его транспортное средство могут эвакуировать и выписать штраф в размере трех тысяч рублей.

Однако в то же время, неочевидный знак или знак, который находится в не очень заметном месте, дают водителю право оспорить в суде выписанный ему штраф, сообщили автоюристы.

Ранее сообщалось, что около 209 тысяч протоколов за неуплату штрафов ПДД составили в Москве с января по апрель.

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