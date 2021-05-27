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Около 209 тысяч протоколов за неуплату штрафов ПДД составили в Москве с января по апрель
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Около 209 тысяч протоколов за неуплату штрафов ПДД составили в Москве с января по апрель

Юлия Павлушова

Происшествия

С января по апрель нынешнего года в столице составили 209 тысяч протоколов по неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

Лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания, ведомство проверяет в связке с городской службой судебных приставов. Проверку на наличие неоплаченных штрафов у водителей проводят не только при его остановке, но и совершении регистрационных действий.

В случае неуплаты штрафа в срок, его придется заплатить в двукратном размере. Также нарушителям грозит арест на срок до 15 суток и обязательные работы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что цифровые профили таксистов и идентификаторы введут в Москве в августе.

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