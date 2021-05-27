Цифровые профили таксистов введут в Москве в августе

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Цифровые профили таксистов и уникальные идентификаторы введут в Москве в августе 2021 года. На данный момент завершен первый этап тестирования — систему подготовили к запуску.

Цифровой профиль представляет из себя своеобразный электронный портрет водителя, который поможет пассажирам понять, есть ли у таксиста права, разрешение на перевозку пассажиров, судимости, штрафы и так далее.

Таксопарки, водители и индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в системе с 13 мая. Позже идентификаторы будут запущены не только в Москве, но и в области.

Отмечается, что ежедневно такси пользуется более миллиона москвичей. Система разработана в целях обеспечить горожан безопасностью и комфортом, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее московских автовладельцев предупредили о новой схеме мошенничества.

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