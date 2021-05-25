«Ну ты, брат, попал!»: названы самые популярные схемы обмана автовладельцев

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Московских автовладельцев предупредили о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты втираются в доверие к водителям, чьи машины были эвакуированы на спецстоянку, и предлагают «помочь вернуть» транспорт за небольшую плату. Паникующий водитель принимает заманчивое предложение, но в итоге отдает намного больше денег, чем если бы он заказал такси. Как злоумышленники играют на стрессе своих жертв и можно ли вернуть похищенные средства, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Мошенники-«ползуны», придорожные обманщики и бандиты

Многие из тех преступных методов, которые применяют аферисты против водителей, были актуальны еще много лет назад, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, во все времена мошенники делали и будут делать ставку на то, что их жертвы попадают в экстремальные ситуации. В такие моменты человек наиболее уязвим, поскольку его внимание рассеивается, пояснил специалист.

— Бывает, когда злоумышленники буквально берут и заползают в автомобиль. Вот приехал ты на заправку, дверь не закрыл, пошел заправляться, и все: заползают к тебе в машину, вынимают документы, деньги, телефоны и гаджеты. А потом они с тебя требуют: «Мы вот тут случайно нашли твои вещички — с тебя выкуп!» — привел пример собеседник «ВМ».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Либо, говорит Субботин, мошенники ловят доверчивых автовладельцев прямо на дороге. Аферисты, стоя на обочине, машут рукой, зазывая проезжающие мимо машины, чтобы им оказали помощь.

— Говорят: «Вот, мы сломались, денег нет, а надо до границы доехать. Выручи, а? Купи вот перстень золотой…» А ты потом уходишь, а колечко в лучшем случае бронзовое, — рассказал собеседник издания.

Никто не отменял и таких суровых криминальных инцидентов, когда злоумышленники сами становятся источником стресса, заявил Субботин. По его словам, на каждом шагу такого не происходит, но нельзя исключать, что на водителя могут просто напасть и угнать его авто.

— Просто берут и выкидывают из автомобиля, — уточнил эксперт.

Раньше, продолжил он, был особенно распространен способ мошенничества, связанный с ремонтом машины.

— Вам нужно срочно в ремонт, и вот появляется некий тип, который говорит, мол, есть у меня тут сервис неподалеку — там можно починить, — рассказал Субботин. — Смотрит он на машину и говорит: «Ну ты, брат, попал! Нужно ремонтировать срочно, иначе никуда не денешься!»

Эксперт добавил, что последний вид махинаций будет особенно актуален в сезон отпусков.

Можно ли поймать афериста, предложившего «помочь» вернуть эвакуированное авто?

Шансы отыскать и изобличить мошенника, присвоившего себе чужие деньги за якобы оказанную услугу по поиску эвакуированной машины, достаточно призрачные. Такое мнение высказал автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Подвез вас какой-то Вася, номер его машины вы не запомнили, у вас на него ничего нет, а полиция не любит раскручивать такие схемы. Чтобы привлечь правоохранителей, уйдет очень много времени, сил и нервов, — заявил он.

Тем не менее, говорит собеседник «ВМ», можно попытаться устроить «контрольную закупку»: вернуться на место, где вам предложили «помощь», но уже в сопровождении полицейских. Они будут находиться на расстоянии, выжидая, пока к вам попробует подойти еще один аферист, чтобы «развести».

— Вы отыгрываете роль очередного потерпевшего, — пояснил Радько. — Только тут тоже надо очень постараться, чтобы привлечь правоохранителей.

Эксперт советует держать голову холодной даже в самые стрессовые моменты и не сотрудничать с незнакомцами. Вместо этого лучше проверить, куда эвакуировали машину, с помощью специальных приложений либо на сайте АМПП. Для этого потребуется знать номер своего автомобиля, сказал автоюрист.

— Если все произошло официально, то должно работать без сбоев. Ваша машина будет в базе данных, и всегда можно проверить, какой отдел ее эвакуировал, на какую спецстоянку и т. п., — добавил он.

Фото: Алексей Бобров / ТАСС

Что делать, если автомобиль эвакуировали? Где его искать и как вернуть?

Машину могут эвакуировать на спецстоянку по разным причинам, но все они прописаны в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». В Москве чаще всего забирают автомобиль за неправильную парковку и оставление транспорта в неположенном месте.

Если вы пришли за машиной, а ее внезапно нет на месте, пугаться не нужно: вероятно, ее отвезли на спецстоянку. Убедиться в этом можно онлайн по номеру машины, который вводится на порталах mos.ru., «Автокод», «Московский транспорт», «Московский паркинг» или в приложении «Парковки Москвы». Это лишь некоторые из множества способов узнать, что случилось с машиной. Все остальные приводятся на официальном портале столичного мэра и правительства.

Когда вы убедились, что машину действительно эвакуировали на стоянку, настало время понять, куда именно. Для этого можно позвонить на горячую линию московского парковочного пространства по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного). Также есть вариант зайти в раздел «Проверить эвакуацию» на сайте «Парковки Москвы».

Вернуть эвакуированную машину тоже не трудно. Хозяину автомобиля понадобятся паспорт и документ, подтверждающий право владения транспортным средством. С этими документами нужно пойти в отделение ГИБДД либо МАДИ, где выдадут копию протокола об административном правонарушении или копию протокола о задержании транспортного средства. Кроме того, будет выписан штраф за нарушение правил остановки или стоянки, который можно оплатить в течение 60 дней.

Со всеми этими бумагами далее нужно прийти на спецстоянку и предъявить их, при этом оплатив эвакуацию, и, если автомобиль провел на стоянке больше суток, оплатить его хранение. Цены за эвакуацию и хранение указаны здесь.

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