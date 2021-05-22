Названы самые популярные схемы кибермошенников в 2021 году

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Утечки персональных данных и атаки на системы биометрической идентификации станут популярными схемами кибермошенников в этом году. Об этом заявили эксперты «Россельхозбанка» в субботу, 22 мая.

— В 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии, — сообщили специалисты.

Рост популярности онлайн-банков, а также новые технологии, которые позволяют оказывать финансовые услуги дистанционно, провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам людей, приводит слова директора департамента информационной безопасности банка Андрея Соколова РИА Новости.

Ранее Банк России назвал угрозы при идентификации клиентов банков по видео.

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