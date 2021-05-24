Столичных водителей эвакуированных автомобилей предупредили о мошенниках

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Участились случаи мошенничеств, жертвами которых становятся водители, автомобили которых были эвакуированы с улиц Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

— Иногда к водителям эвакуированных автомобилей подходят незнакомцы и предлагают «помочь» вернуть машину за деньги. В итоге «помощь» заключается в том, что они просто подвозят автомобилиста до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем было бы добраться на такси, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Сотрудники департамента призвали автомобилистов к бдительности и опубликовали ролик о том, как самостоятельно узнать, на какую именно спецстоянку увезли эвакуированный транспорт.

Ранее Дептранс Москвы назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час.

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