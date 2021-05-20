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Москвичам предложили купить абонемент на парковки со шлагбаумом
Фото: Анна Быкова

Москвичам предложили купить абонемент на парковки со шлагбаумом

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 70к1 Карта всех событий

Москвичи могут приобрести месячный абонемент для того, чтобы получить возможность оставлять свои автомобили на 37 парковках со шлагбаумом, оборудованных в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта в четверг, 20 мая.

В сообщении отмечается, что особую актуальность абонемент имеет для тех жителей столицы, кто живет или работает рядом с адресами парковок. Отмечается, что приобрести абонементы на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего.

— У владельцев уже действующих абонементов — приоритет: они могут продлевать их с 1-го числа каждого месяца до начала продаж (обычно это 25–26-е число). Поэтому не пропустите начало продаж на июнь, — уточняется в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Согласно данным департамента, новые абонементные места появились на парковках, расположенных по адресам: проспект Мира, 39а (+16 мест), улица Выборгская, 14 (+15 мест к имеющимся 15) и Славянский бульвар, 13 строение 1 (+15 мест к имеющимся 15).

Москвичам предложили купить абонемент на парковки со шлагбаумомФото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что водители электромобилей около 10 тысяч раз бесплатно воспользовались парковкой в 2021 году.

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