Москвичам предложили купить абонемент на парковки со шлагбаумом

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 70к1 Карта всех событий

Москвичи могут приобрести месячный абонемент для того, чтобы получить возможность оставлять свои автомобили на 37 парковках со шлагбаумом, оборудованных в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта в четверг, 20 мая.

В сообщении отмечается, что особую актуальность абонемент имеет для тех жителей столицы, кто живет или работает рядом с адресами парковок. Отмечается, что приобрести абонементы на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего.

— У владельцев уже действующих абонементов — приоритет: они могут продлевать их с 1-го числа каждого месяца до начала продаж (обычно это 25–26-е число). Поэтому не пропустите начало продаж на июнь, — уточняется в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Согласно данным департамента, новые абонементные места появились на парковках, расположенных по адресам: проспект Мира, 39а (+16 мест), улица Выборгская, 14 (+15 мест к имеющимся 15) и Славянский бульвар, 13 строение 1 (+15 мест к имеющимся 15).

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что водители электромобилей около 10 тысяч раз бесплатно воспользовались парковкой в 2021 году.

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