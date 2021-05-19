Водители электромобилей около 10 тысяч раз бесплатно воспользовались парковкой в 2021 году

Фото: АГН Москва

Около 1100 электромобилей остановились без оплаты на парковках Москвы с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

Отмечается, что в общей сложности этот экологичный вид транспорта припарковался в столице около 10 тысяч раз.

— Бесплатная парковка — это только одна из мер поддержки электромобилей в Москве, — говорится в сообщении пресс-службы.

Водители электромобилей не платят транспортный налог и могут бесплатно подзарядить свое транспортное средство на городских автомобильных заправочных станциях.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин спрогнозировал увеличение числа электромобилей в России до 25 процентов к 2030 году. Несмотря на то что у данного вида транспорта есть много преимуществ, он нескоро вытеснит машины с бензиновыми двигателями с авторынка.

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