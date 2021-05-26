Бесплатная парковка появилась на месте нелегальной стоянки на юго-западе Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автомобильной стоянки, незаконно возведенной в Юго-Западном административном округе столицы (ЮЗАО).
Во время контрольно-инспекционных мероприятий выяснилось, что земельный участок по адресу улица Кедрова, рядом с владением 21, корпус 1 используется под платную автомобильную парковку.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, территория площадью 1356 квадратных метров была незаконно огорожена забором, на участке установили шлагбаум и пост охраны. Документы на право использования данного участка под парковку не оформлялись, в связи с чем были приняты меры по его освобождению.
В настоящее время земельный участок освобожден, нелегальные объекты демонтированы, на их месте для жителей организована бесплатная парковка на 70 машиномест, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.
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