Незаконно построенные объекты демонтировали в промзоне Очаково

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Постройки, которые незаконно возвели на территории промзоны № 37 Очаково в Москве, были демонтированы. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Уточняется, что объекты построили на земельном участке промзоны, площадь которого составляет 12,5 тысячи квадратных метров. В ведомстве отметили, что на территории возвели бетонно-растворной узел площадью 700 квадратных метров, двухэтажный объект, а также бытовой городок, общая площадь которого составила 500 квадратных метров.

Начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский пояснил, что здания построили на территории промзоны без разрешительной документации. Он уточнил, что действия нарушили требования земельного и градостроительного законодательства.

Специалисты Госинспекции по недвижимости демонтировали незаконные постройки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что социальные объекты построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

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