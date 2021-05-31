Психолог перечислила признаки эмоционального выгорания

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Эмоциональное выгорание обычно связывают с работой человека. Об этом красноречиво говорит выражение «сгорел на работе». В группе риска также находятся многодетные матери и люди, которые ухаживают за тяжелобольными или пожилыми родственниками.

В целом столкнуться с данным состоянием может каждый. Подробно об этом рассказала психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева.

Синдромом эмоционального выгорания называется некий стиль отношения человека к работе или к другой деятельности, из-за чего у него возникает физическое и эмоциональное истощение всех жизненных ресурсов. По большей своей части данное поведение является механизмом психологической защиты. Заподозрить данное состояние можно, не прилагая усилий. Это можно сделать самостоятельно или с чьей-то помощью.

— Люди, подверженные этому синдрому, обычно, радуются любой паузе в трудовой деятельности, даже если, к примеру, в офисе отключили свет, — пояснила Алена Малышева.

По ее словам, человек не будет находить разницы между днями, потому что ему будет казаться, что проживает так называемый день сурка. Вместе с подобными мыслями, как правило, появляется чувство эмоциональной и физической усталости. На этом фоне внезапно могут происходить простудные и другие заболевания, к которым, как правило, человек был совершенно не склонен до этого, отмечает ФАН. А когда у него появляется возможность отдохнуть, он все равно продолжает думать о работе.

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