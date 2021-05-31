Тележурналист Евгений Попов победил в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: Мария Попова

Кандидатуру журналиста телеканала «Россия 1» Евгения Попова для выдвижения в депутаты Государственной думы по Кунцевскому одномандатному округу Москвы поддержали более 17 тысяч человек на предварительном голосовании «Единой России».

Предварительное голосование партии «Единая Россия» проходило по всей стране с 24 по 30 мая.

— Спасибо всем, кто отдал за меня свой голос в предварительном голосовании. Это значит, что я и моя команда движемся в правильном направлении. На протяжении четырех месяцев мы напряженно работали в округе, помогали людям решать наболевшие проблемы. Что-то нам уже удалось сделать. Например, поставлена точка в затяжном конфликте жителей района Проспект Вернадского с управляющей компанией. Ускорено переселение людей из аварийного жилья в новостройки по программе реновации в районе Филевский Парк. Начались изменения к лучшему в судьбе знаковых объектов, относящихся к наследию Нарышкиных. Конечно, предстоит решить еще многое. Уверен, при поддержке москвичей у нас все получится, — отметил Евгений Попов.

За время знакомства с округом журналист провел свыше 200 личных встреч, собрал более 500 просьб и предложений. Созданный им волонтерский штаб помогает решать проблемы жителей восьми районов Западного административного округа. Среди них много пенсионеров, многодетных семей, социально незащищенных граждан.

Участие в предварительном голосовании, по мнению журналиста, предоставило ему шанс попробовать свои силы в политике. Механизм процедуры достаточно прозрачен — в 2021 году в ней могли участвовать все совершеннолетние жители страны. По словам организаторов, возможность цифрового голосования позволила открыто наблюдать за процессом волеизъявления россиян.