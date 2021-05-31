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Электронное оформление недвижимости выросло в столице более чем на 70 процентов
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Электронное оформление недвижимости выросло в столице более чем на 70 процентов

Виктория Родимкина

Город

В Москве за первые четыре месяца этого года было оформлено 140 тысяч прав собственности по заявлениям, которые поступили в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра в понедельник, 31 мая.

По данным ведомства, этот показатель на 76 процентов превышает число сделок за аналогичный период 2020 года. В пресс-службе пояснили, что в январе было оформлено 21,3 тысячи прав собственности в электронном виде, а к апрелю этот показатель вырос в 2,1 раза — до 45,2 тысячи сделок.

При оформлении документов с помощью электронного сервиса москвичи могут рассчитывать на сокращение срока регистрации, а также на пониженную госпошлину.

В Росреестре добавили, что горожане также могут онлайн оформлять ипотеку, сообщает Интерфакс.

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электронные сервисынедвижимостьРосреестр
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