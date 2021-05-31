Эксперт объяснила, какие люди больше всего переживают из-за опозданий на работу

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Наземный вестибюль станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге будет работать в ограниченном режиме с 31 мая по 13 августа. По словам специалистов, это может стать причиной для многочисленных опозданий сотрудников на работу.

Так, по будням с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль будет закрыт для пассажиров, а с 16:40 до 19:00 — ограничен. Данные меры связаны с ремонтом эскалатора. Дело в том, что эти работы приходятся на период проведения важных для Северной столицы мероприятий: Евро-2020 и ПМЭФ-2021. Оба события собирается посетить большое число иностранных и отечественных граждан.

По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерины Огаревой, это приведет к увеличению трафика в метро, а также очередям на входе в подземку. Как правило, все это вызывает стресс у тех, кто является приверженцем иррациональных убеждений. Такие люди уверены, что они должны всем нравиться и делать все идеально. Им тяжело примириться со своими ошибками, и они особенно чувствительно относятся к критике со стороны руководства.

— Невозможно в одно мгновение научиться «отпускать ситуацию» и стать совершенным. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, что способность контроля небезгранична. Существуют факторы, которые не зависят от человека, поэтому винить себя из-за них — неправильно, — подчеркнула Екатерина Огарева.

Психолог посоветовала для начала разобраться с причиной опоздания человека. Есть четыре типа людей по критериям пунктуальности: «решатели», «стабилизаторы», «коммуникаторы» и «стратеги». Последние всегда ясно видят цель и воспринимают картину происходящего полностью, отмечают «Невские новости». Для них больше характерна проблема, которая называется «упускаю время».

В свою очередь «коммуникаторы» больше ценят групповую гармонию и командный дух. «Стабилизаторами» считаются так называемые технологи времени, приверженцы тайм-менеджмента. «Решателей» разные форс-мажоры и дедлайны мобилизуют. Благодаря этому они действуют четче и быстрее.

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