Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названа средняя заработная плата врачей в Москве за первый квартал 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Названа средняя заработная плата врачей в Москве за первый квартал 2021 года

Виктория Родимкина

Город

По итогам первого квартала 2021 года средняя заработная плата столичных врачей составила 163 тысячи рублей. Об этом сообщила председатель столичной комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева в понедельник, 31 мая.

По ее словам, столица по-настоящему заботится о медработниках, обеспечивая им достойную зарплату и условия труда.

— В первом квартале этого года средняя зарплата московских врачей составила 162,7 тысячи рублей. Выделяются различные гранты, которые направляются сотрудникам в качестве стимулирующих выплат, надбавки за статус «Московский врач» и другие, — отметила Лариса Картавцева.

Она уточнила, что на сегодняшний день в системе здравоохранения Москвы задействовано около 124 тысяч медработников. К ним относятся и врачи, и средний или младший персонал. Председатель комиссии отметила, что без их полной самоотдачи все вложения в систему здравоохранения будут бесполезными.

Департамент уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала и подготовке медицинских кадров, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Мурашко рассказал, как сделать так, чтобы коронавирус ушел из России

медикистоличные врачисредняя заработная плата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте