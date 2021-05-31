Названа средняя заработная плата врачей в Москве за первый квартал 2021 года

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По ее словам, столица по-настоящему заботится о медработниках, обеспечивая им достойную зарплату и условия труда.

— В первом квартале этого года средняя зарплата московских врачей составила 162,7 тысячи рублей. Выделяются различные гранты, которые направляются сотрудникам в качестве стимулирующих выплат, надбавки за статус «Московский врач» и другие, — отметила Лариса Картавцева.

Она уточнила, что на сегодняшний день в системе здравоохранения Москвы задействовано около 124 тысяч медработников. К ним относятся и врачи, и средний или младший персонал. Председатель комиссии отметила, что без их полной самоотдачи все вложения в систему здравоохранения будут бесполезными.

Департамент уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала и подготовке медицинских кадров, передает агентство городских новостей «Москва».

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