Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко рассказал, как сделать так, чтобы коронавирус ушел из России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мурашко рассказал, как сделать так, чтобы коронавирус ушел из России

Юлия Павлушова

Здоровье

Для создания коллективного иммунитета от коронавируса необходимо участие всех россиян в вакцинации. Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что благодаря высокому числу вакцинировавшихся от COVID-19 вирус в итоге уйдет из страны.

— Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих, — подчеркнул Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об ажиотажном спросе в мире на вакцину «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Психолог рассказал о правильных действиях России в период пандемии коронавируса

инфекциикоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте