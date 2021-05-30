Мурашко рассказал, как сделать так, чтобы коронавирус ушел из России

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Для создания коллективного иммунитета от коронавируса необходимо участие всех россиян в вакцинации. Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что благодаря высокому числу вакцинировавшихся от COVID-19 вирус в итоге уйдет из страны.

— Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих, — подчеркнул Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об ажиотажном спросе в мире на вакцину «Спутник V».

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