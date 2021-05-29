Психолог рассказал о правильных действиях России в период пандемии коронавируса

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Россия отлично справилась с пандемией коронавируса, не внедряя радикальных мер. Такого мнения придерживается клинический психолог Сергей Петров.

В России людей не делят на прошедших вакцинацию и отказавшихся от нее. По мнению эксперта, отсутствие некой сегрегации положительно сказалось на обстановке среди населения. Он также выразил свою уверенность в том, что страна и дальше будет справляться с вызовами, которые ей предъявила пандемия.

— У меня складывается стойкое ощущение, что скоро мы выйдем туда, куда нужно. У нас есть свобода перемещения на уровне внутри страны. Пока вопрос о вакцинации упирается лишь в то, что кто-то пытается на этом поймать хайп, — пояснил Сергей Петров.

Доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук Александр Редько выразил уверенность в том, что в настоящее время граждане придерживаются панических настроений. Это, по его мнению, связано с отсутствием информации, отмечает ФАН.

Согласно статистическим данным, Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ) оказались более подготовленными к пандемии COVID-19, чем западные государства. Ранее об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, не оправдали себя методы борьбы с инфекцией и системы здравоохранения, которые считались передовыми. Она также напомнила, что год назад встреча глав правительств содружества проводилась в онлайн-режиме, а теперь есть возможность очного общения.

США достаточно долго были первыми в антирейтингах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время там фиксируется небольшой ежедневный прирост. Всего же за все время с начала пандемии COVID-19 переболели более 33 миллионов человек, что составляет около десяти процентов от общего населения страны, отмечает Nation News.

Статистика показывает, что в Великобритании COVID-19 перенесли около 4,5 миллиона граждан. В России же уровень заболеваемости достаточно долго не меняется — он находится на отметке восемь-девять тысяч новых случаев ежедневно. Всего же заболевание перенесли свыше пяти миллионов россиян.

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