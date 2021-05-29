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Вирусолог оценил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей
Фото: pixabay.com

Вирусолог оценил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей

Елена Фролова

Здоровье

Регулятор Евросоюза дал разрешение на вакцинацию от COVID-19 для подростков — уколы препарата Pfizer можно делать подросткам в возрасте 12–15 лет. В свою очередь клинические исследования возможности применения вакцины «Спутник V» для детей в России займут еще около четырех месяцев.

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, обе указанных вакцины считаются безопасными, однако спешить с прививками для подрастающего поколения не нужно.

— Мне кажется, что это на данный момент не самый главный вопрос. Сейчас крайне важно, чтобы взрослое население проявило свою сознательность и сделало прививки отечественной вакциной, — считает эксперт.

По его словам, недоверие и страхи, проявляемые россиянами в данном вопросе, можно сравнить с безответственностью. Он также уточнил, что коронавирус гораздо тяжелее протекает у взрослых и пожилых людей, чем у детей, отмечает ИА «НСН». То есть последние не относятся к группе риска.

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