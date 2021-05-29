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Московские врачи вылечили еще 2911 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские врачи вылечили еще 2911 пациентов от COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Город

Еще 2911 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба столицы.

Всего за время пандемии выздоровел 1 058 041 пациент.

Московские врачи вылечили еще 2911 пациентов от COVID-19 за суткиФото: сторкоронавирус.рф

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 3241 новый случай заражения, госпитализированы были 993 человека, 61 пациент скончался.

Ранее сообщалось, что Минздрав внесет изменения в инструкцию по использованию «Спутника V» для беременных.

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