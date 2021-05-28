Минздрав внесет изменения в инструкцию по использованию «Спутника V» для беременных

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Министерство здравоохранения Российской Федерации получило данные по безопасности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V»для беременных. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, будут внесены изменения в инструкцию по использованию препарата для беременных, сообщает РИА Новости.

Мурашко добавил, что клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев. Протоколы экспертизы уже разработаны.

Напомним, что на сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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