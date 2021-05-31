Врач рассказал о смертельных последствиях обычных ран и переломов

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Врач травматолог-ортопед высшей категории Андрей Кравцов рассказал, что небольшая ранка или перелом руки могут обернуться смертельными последствиями, если в организм попадет инфекция.

Инфекционное поражение скелета может возникнуть как следствие травматизации, пояснил врач. Он отметил, что если инфекция осела на костях, требуется срочное хирургическое вмешательство.

— Это гнойная костная рана. Хирурги с этим сталкиваются ежедневно и имеют огромный опыт лечения таких состояний, — сказал Андрей Кравцов.

При этом врач уточнил, что в ряде случаев течение болезни может усугубиться. Это связано с отсутствием иммунитета у пациента. В таком случае человека убивают не те микробы, что попали извне, а те, которые уже были внутри организма.

Андрей Кравцов добавил, что при этом заболевании человек испытывает сильную боль, у него поражаются костные ткани, возникают гнойные воспаления. Если ему не помочь в кратчайшие сроки, он погибнет, рассказал врач Пятому каналу.

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