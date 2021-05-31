Автоюрист прокомментировал идею установки алкозамков на машины пьяных водителей

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Идею обязательной установки алкозамков на автомобилях нарушителей начали обдумывать в Министерстве промышленности и торговли России и Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Речь идет о тех водителях, которые хотя бы раз были замечены в нетрезвом состоянии за рулем.

Автоюрист, адвокат Сергей Радько уверен, что подобная мера не решит проблему пьяного вождения.

— Мне кажется, что данная мера не позволит снизить количество пьяных ДТП. Ведь их причиной становится именно то, что люди пьяными садятся за руль. Поэтому проблема заключается не в отсутствии алкозамков, слабых законах и недостаточности наказаний, а в том, что некоторые люди просто по какой-то причине не могут отказаться от алкоголя, а потом и от вождения, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что алкозамки предлагают ставить на авто тех, кто уже попался на пьяном вождении. При этом адвокат считает данное предложение частично логичным, так как за рубежом подобные замки «от пьяных водителей» уже существуют, отмечает «Радио 1». Эксперт также добавил, что сложность с внедрением алкозамков вызывает и необходимость создавать с нуля практически всю инфраструктуру.

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