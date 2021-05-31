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Москвичей пригласили поучаствовать в викторинах об истории Дня защиты детей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичей пригласили поучаствовать в викторинах об истории Дня защиты детей

Виктория Родимкина

Город

Москвичи смогут поучаствовать в викторинах, посвященных истории Международного дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в понедельник, 31 мая.

В пресс-службе напомнили, что 1 июня весь мир уже более 50 лет празднует Международный день защиты детей. По этому поводу Городской методический центр Москвы подготовил викторины, посвященные правам детей.

— Проверить себя могут как дети, так и взрослые. Метапредметная викторина «Международный день защиты детей» пройдет на четырех иностранных языках: английском, французском, испанском и китайском. Москвичи узнают, как отмечают этот праздник в других странах мира, — говорится в сообщении.

Задания в викторинах постепенно становятся сложнее. Для их успешного выполнения требуется не только хорошее знание языка, но и внимательность. Участники конкурса также смогут проверить, как хорошо они знакомы с правами детей.

Указанные ответы на викторины будут проверяться в автоматическом режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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