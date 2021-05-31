Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этот вторник, 1 июня, православные христиане чтят память святого князя московского Димитрия Донского. В народном месяцеслове день известен как Иван Долгий.

Люди верили, что в этот день категорически запрещено давать кому-либо в долг хлеб и соль, как и просить у других. Приметы гласили, что для ослушавшихся наступят голод и нищета. В этот день запрещается причинять вред любым растениям, их защищает преподобный Иоанн. Святой может наслать на плохих людей большие беды.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 1 июня, чтобы избежать голода и нищеты

Приметы погоды обещали сухой июнь, если в этот день идет дождь. Если цветы сильно пахнут скоро пойдет дождь.

1 июня отмечаются Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота ВМФ России.

103 года назад появилось Федеральное архивное агентство России. 83 года назад вышел первый комикс с самым знаменитым супергероем – Суперменом. Начал вещание канал новостей CNN, ставший одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения. В этот день родились актеры Мэрилин Монро, Морган Фримен, Евгения Симонова, певицы Надежда Кадышева и Ольга Кормухина, лыжница Лариса Лазутина.

Именины отмечают Михаил, Дмитрий, Павел, Игнатий, Георгий, Анастасия, Василий, Григорий, Виктор.

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