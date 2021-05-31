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Востоковед оценил разрешение заводить третьего ребенка семьям в Китае
Фото: pixabay.com

Востоковед оценил разрешение заводить третьего ребенка семьям в Китае

Елена Фролова

В мире

Власти Китая собираются ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семьям иметь третьего ребенка. О том, что в республике есть демографические проблемы, рассказал востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов.

— Вряд ли данное решение приведет к сильному исправлению демографической ситуации, так как правом на рождение второго ребенка воспользовалась лишь каждая десятая пара, — пояснил эксперт.

По его мнению, возможностью рожать третьего ребенка воспользуется каждая сотая семья. При этом он отметил, что данное решение властей носит достаточно яркий, идеологический, эмоциональный оттенок.

Он также напомнил, что 40 лет назад в Китае было введено ограничение на количество детей в семье. Общество восприняло этот запрет достаточно тяжело, так как тогда семьи были расширены. На одну ячейку общества приходилось пять–шесть, а иногда и восемь детей. Теперь же люди на эмоциональном уровне воспринимают послабление как своеобразный подарок, отмечает ИА «НСН».

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