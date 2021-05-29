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Байден заявил о вере Си Цзиньпина в способность Китая «овладеть Америкой»
Фото: whitehouse

Байден заявил о вере Си Цзиньпина в способность Китая «овладеть Америкой»

Полина Долганова

В мире

Президент США Джо Байден заявил о вере китайского лидера Си Цзиньпина в то, что КНР способна «овладеть Америкой» за ближайшие 10-15 лет. Соответствующее обращение американского лидера к военным опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Байдена, он провел с Си Цзиньпином больше времени, нежели это удавалось другим мировым лидерам — сутки личных встреч и 17 тысяч миль совместных путешествий по Китаю и Америке.

— Он убежденно верит, что Китай до 30–35-го года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения, — цитирует президента РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал вывод войск США из Афганистана. Китайский дипломат в разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши назвал уход американских солдат поспешным. По его словам, КНР надеется, что Организация Объединенных Наций сыграет большую роль в этой ситуации.

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