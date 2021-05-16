Пекин раскритиковал вывод войск США из Афганистана

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Уход военных США с территории Афганистана негативно повлиял на региональную стабильность и оказал влияние на мирный процесс внутри страны. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

Представитель КНР в разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши назвал уход американских солдат поспешным. По его словам, Китай надеется, что Организация Объединенных Наций сыграет большую роль в этой ситуации.

Также Ван И призвал Шанхайскую организацию сотрудничества обратить большее внимание на афганскую проблему. Кроме того, политик заявил о необходимости укрепления стратегической координации между Пекином и Исламабадом по вопросам, связанным с Афганистаном, пишет РБК.

Ранее союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана.

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