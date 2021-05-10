«Большие риски»: чем обернется для России размещение войск США в Узбекистане и Таджикистане

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Соединенные Штаты Америки могут рассчитывать на размещение выведенных из Афганистана войск только в Узбекистане и, что маловероятнее, в Таджикистане. Россия будет против присутствия американских военных в этих странах, ведь такая ситуация несет ряд рисков для России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Ранее «ВМ» писала, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, среди которых Узбекистан и Таджикистан.

По словам политолога, к сентябрю американцы уходят из Афганистана, что повышает риски, связанные с приходом к власти в регионе движения «Талибан»* (запрещено в РФ).

— Здесь есть достаточно большие риски. Американцы, насколько понимаю, хотят, чтобы их военные контингенты были размещены в близлежащих странах. И дальше, если ситуация с талибами будет совсем ухудшаться, то можно будет в каких-то формах оказать поддержку афганскому правительству, — говорит Макаркин.

Также он отметил, что, если ничего не будет происходить в Афганистане, нахождение рядом американских военных может сыграть роль психологической поддержки правительству страны.

— Нынешние власти Афганистана и немалая часть афганского общества очень не хотят, чтобы американцы уходили или очень далеко уходили, — добавил политолог.

Однако, как говорит Макаркин, в этой ситуации есть и оборотная сторона. Когда американцы приходили в Афганистан, Россия и США были в антитеррористической коалиции. На этом основании США как страна — жертва террористической атаки обратилась к России, которая провела переговоры с Узбекистаном и Киргизией о размещении в них американских войск.

— Россия оказала Америке поддержку и дала отмашку на то, чтобы там были размещены американские объекты, которые нужны были для поддержки американского контингента в Афганистане, — говорит политолог.

Однако, по его словам, вскоре отношения разладились, и присутствие Америки в этих странах стали рассматривать как враждебное.

— Сейчас отношения еще больше ухудшились. И Россия здесь вряд ли согласится на то, чтобы американцы там присутствовали, — отметил Макаркин.

Он добавляет, что сегодня Киргизию как регион, в котором американцы могли бы присутствовать, США уже не рассматривают: в стране непредсказуемая внутренняя ситуация. Поэтому остаются Узбекистан и Таджикистан, которые заинтересованы в том, чтобы в Афганистане была стабильность.

— Судя по тому, что Рахмон приехал в Москву, скорее всего, Таджикистан как партнер России по ОДКБ будет здесь рассчитывать на поддержку России. В случае если будут возникать проблемы, будут повышаться риски для Таджикистана, Россия будет оказывать поддержку… Таджикистан как страна ОДКБ, конечно, серьезно оглядывается на Россию. Она не хочет портить отношения с ней, — добавил политолог.

По его словам, с Узбекистаном ситуация несколько сложнее, так как страна не является членом ОДКБ. В этой стране у американцев больше возможностей, чтобы обсудить вопрос размещения своих войск на территории Узбекистана.

— Россия будет недовольна. Ситуацию с Таджикистаном и Узбекистаном я бы разделил. Думаю, Узбекистан в данной ситуации приоритетнее для Америки, — добавил Макаркин.

В случае размещения американских войск в Таджикистане и Узбекистане, по его словам, для России есть риск сближения США с этими странами. Кроме того, американцы могут усилить влияние в Центрально-Азиатском регионе.

— Россия тоже не хочет, чтобы в Афганистане был исламистский режим. Для России это тоже проблема, с учетом внутрироссийской ситуации. Однако присутствие Америки в Центральной Азии также воспринимается как риск, — добавил политолог.

Он отметил, что Россия исходит из того, что Америка может начать подрывать ОДКБ, дистанцироваться ее от тех или иных стран, а также усилит стремление стран Центральной Азии и близлежащих к ней государств к ведению более многовекторной политики.

*«Талибан» — Советом Безопасности ООН движение признано террористической организацией в 2003 году. Верховный Суд России признал «Талибан» террористической организацией 14 февраля 2003 года (решение вступило в силу 4 марта).

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