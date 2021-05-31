Московское отделение «Единой России» опубликовало итоги праймериз

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Московское городское региональное отделение «Единой России» в ходе XXV партийной конференции подвело итоги предварительного голосования в столице.

— Рад отметить, что голосование (предварительное голосование «Единой России» — прим. «ВМ») вызвало огромный интерес среди кандидатов. Так, о своем желании заявило 549 человек. В реальности заявок было гораздо больше — почти 600, так как часть кандидатов подавали несколько заявлений, — сказал занимавший ранее должность секретаря Московского городского реготделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

По его словам, оргкомитет зарегистрировал 425 человек. Кроме того, он добавил, что 31 мая состоялось заседание регионального организационного комитета, где были подведены итоги предварительного голосования «Единой России».

— Всего за кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, проголосовало 473 тысячи 812 избирателей, — пояснил Метельский.

Он уточнил, что явка составила больше шести процентов. По его мнению, это достойное продолжение внутрипартийного голосования.

Также Метельский рассказал о результатах голосования по партийному списку. В частности, в первую тройку вошли Марьяна Лысенко, Петр Толстой, Владимир Ресин. Он также отметил, что всех кандидатов, победивших в ходе внутрипартийного голосования, вероятно, утвердят на съезде партии 19 июня.

Ранее сообщалось, что член высшего совета «Единой России» Петр Толстой избран секретарем Московского городского регионального отделения партии.

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