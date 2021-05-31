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Боевой дрон впервые атаковал людей в автономном режиме
Фото: nikitin@sumirea.ru

Боевой дрон впервые атаковал людей в автономном режиме

Юлия Павлушова

Армия

Боевой дрон впервые атаковал людей без команды. Об этом говорится в отчете группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии.

Уточняется, что в марте прошлого года дрон Kargu-2, который разработала турецкая военно-техническая компания, сам выследил и атаковал жилую цель. Это произошло во время конфликта между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии.

Вместе с тем данных о жертвах атаки нет. Однако известно, что дрон оснащен бомбой, которая может взорваться при столкновении с целью, пишет журнал New Scientist.

Ранее вертолет-дрон NASA впервые переместился на новое место на поверхности Марса.

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