Психолог назвала пять признаков «женщины-пластыря»

Фото: pixabay.com

Психолог Алевтина Грицышина назвала пять признаков, по которым женщина может понять, что она является для партнера временным утешением, или так называемой женщиной-пластырем, который выбрасывают, как только рана зажила. Эксперты рекомендуют при обнаружении какого-то из них бежать от кавалера подальше.

Мужчина только что закончил предыдущие отношения

Если вы заводите отношения с мужчиной через день после его расставания с бывшей, это должно насторожить. Вероятнее всего, он не ищет серьезных отношений, а лишь жилетку, в которую можно поплакать. Если в ваши планы не входит короткая интрижка, лучше держаться от такого варианта подальше.

Он часто говорит о бывшей

Тревожным звоночком должны стать постоянные жалобы со стороны кавалера на жестокость бывшей пассии. Вспомнить о прошлом может любой мужчина, но однажды. Если призрак его бывшей преследует вашу пару постоянно, то, скорее всего, партнер все еще питает к ней нежные чувства, а вас использует как средство от одиночества.

Партнер испытывает вместо страсти благодарность

Влюбленного мужчину легко определить. В период начала отношений все, к чему он стремиться, — поскорее разобраться с делами и наброситься на объект страсти, после чего он готов с ней ужинать и разговаривать. Если после разлуки на несколько дней вы не замечаете в его глазах огня, а слышите лишь слова благодарности за то, что вы рядом, вероятно, вы просто заполняете образовавшуюся пустоту в его графике.

Редкие интимные отношения или их отсутствие

Задача женщины-пластыря — показать мужчине, что он стоит того, чтобы его любили. Поэтому с «вариантами на замену» ему зачастую не нужны интимные отношения. Достаточно доказательства своей востребованности: встреч по первому звонку, взглядов и комплиментов.

«Я делаю великое дело!»

Бывает, что «женщины-пластыри» испытывают счастье, однако это длится недолго. Они могут гордиться собой и считать, что способны лечить душевные травмы на постоянной основе. Эта позиция оправдана частично — партнеру от общения с такой дамой действительно становится лучше. Но основная трагедия происходит позже. Когда посвятившая себя исцелению партнера женщина ждет ответного чувства и планирует долгую совместную жизнь, а кавалер, как только ему удается расправить окрепшие крылья, улетает в неизвестном направлении, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Как правильно решать семейные конфликты: советы психолога