Кампусы мирового уровня появятся у российских вузов

Фото: Официальный сайт Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова

У российских вузов появятся не менее пяти территорий под кампусы мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России во вторник, 1 июня.

По ее данным, место, где произойдет реализация проекта, будет определено в августе этого года.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели с ректорами вузов стратегическую сессию, на которой обсудили создание таких кампусов. Участники мероприятия предложили ряд критериев и подходов к организации современных университетских кампусов.

— Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие, — отметили в пресс-службе.

Вице-премьер уточнил, что на реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено не более 60 процентов необходимых для строительства средств.

Валерий Фальков добавил, что кампус мирового уровня должен стимулировать университет на дальнейшее стратегическое развитие.

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