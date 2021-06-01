В Госдуме предложили разрешить заключенным пользоваться интернетом

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Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о предложении разрешить заключенным пользоваться интернетом в режиме ограниченного доступа.

По его словам, в наши дни многие вещи уходят в «цифру». Поэтому предоставить заключенным возможность пользоваться правовой базой с точки зрения изучения законов, подготовки необходимых обращений в органы власти, обжалования тех или иных решений — гуманно и справедливо.

— Что касается доступа в открытые пространства — должны быть ограничены механизмами вхождения в ту или иную базу. На мой взгляд, это должны быть компьютеры ведомственные или, допустим, могут быть частные, но они должны быть ограничены выходом в свободный интернет, — пояснил Анатолий Выборный.

Он считает, что перед предоставлением заключенным такого права следует учесть возможности исправительных учреждений, а также тяжесть совершенных преступлений.

Зампредседателя комитета добавил, что такую возможность следует предоставлять по мере необходимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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