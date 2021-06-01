Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Госдуме предложили разрешить заключенным пользоваться интернетом
Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили разрешить заключенным пользоваться интернетом

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о предложении разрешить заключенным пользоваться интернетом в режиме ограниченного доступа.

По его словам, в наши дни многие вещи уходят в «цифру». Поэтому предоставить заключенным возможность пользоваться правовой базой с точки зрения изучения законов, подготовки необходимых обращений в органы власти, обжалования тех или иных решений — гуманно и справедливо.

— Что касается доступа в открытые пространства — должны быть ограничены механизмами вхождения в ту или иную базу. На мой взгляд, это должны быть компьютеры ведомственные или, допустим, могут быть частные, но они должны быть ограничены выходом в свободный интернет, — пояснил Анатолий Выборный.

Он считает, что перед предоставлением заключенным такого права следует учесть возможности исправительных учреждений, а также тяжесть совершенных преступлений.

Зампредседателя комитета добавил, что такую возможность следует предоставлять по мере необходимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России

Госдумаинтернеттюремное заключение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте