Астролог рассказала, в какое время года лучше выйти замуж в 2021 году

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Символ 2021 года — Бык. Это животное считается довольно консервативным, в отношениях предпочитает стабильность. При этом для каждого знака зодиака существует свое идеальное время для свадьбы. О том, в какое время года лучше выходить замуж, рассказала астролог Алена Никольская.

Весна

Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы в это время года будут в «свадебном» фаворе. Эти знаки смогу перевести свои отношения на новый уровень весной. Однако нужно будет проявить настойчивость и даже поставить своего возлюбленного перед четким выбором.

Лето

Вступить в брак летом следует Ракам, Тельцам, Козерогам и Водолеям. Чувства женщин и девушек, рожденных под этими созвездиями, претерпят сильное преображение в лучшую сторону. Они смогут вновь испытать романтические эмоции, которые были у них в начале отношений.

Осень

Это время года сулит «брачный успех» Львам, Близнецам, Скорпионам и Стрельцам. Однако представительницам этих знаков потребуется проявить терпение и выдержку. Доверьтесь своему возлюбленному, в скором времени он преклонит перед вами колено.

Зима

Конец года — время для брака Тельцов, Рыб, Раков и Овнов. Именно для этих знаков зима 2021 года будет лучшим временем регистрации отношений, сообщает 5-tv.ru.

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