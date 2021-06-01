Посвященный детской безопасности поезд запустили в московском метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столичном метро в День защиты детей запустили поезд, посвященный детской безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Детранс Москвы» во вторник, 1 июня.

Специальный поезд будет курсировать на синей линии на протяжении полугода. На вагонах изображены «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», которые напомнят о правилах поведения в воде, на природе и на улице.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что цель запуска спецпоезда — напомнить взрослым и детям о безопасности в городе.

— Мы постарались сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми, а герои вызывали приятную ассоциацию и улыбку, — сказал заммэра.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что защита прав ребенка начинается с его безопасности.

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