Перечислены знаки зодиака, представители которых часто становятся шопоголиками

Кадр из фильма «Шопоголик»

Расположение звезд в натальной карте каждого человека сказывается на том, каким он будет в течение своей жизни. Астрологи составили список знаков зодиака, представители которых не могут жить без посещения бутиков и торговых центров.

Телец

Люди, рожденные под этим созвездием, любят размеренный шопинг. Они тщательно подходят к выбору одежды. На первом месте для них всегда стоит качество товара. На стоимость они будут смотреть потом. Представители этого знака зодиака хорошо умеют вести торг, поэтому они редко оказываются в минусе из-за каких либо покупок.

Весы

Шопинг является своеобразной психотерапией для представителей данного зодиакального знака. Прогулка по магазинам приносит Весам массу удовольствий. Если у рожденных под этим созвездием плохое настроение, то поднять его можно лишь одним способом — обновлением гардероба. Кроме того, они обожают покупать элементы декора. Денег на покупки Весы жалеть не будут.

Рак

Эти люди имеют все шансы стать прекрасными стилистами. Прогулка по бутикам для них является средством борьбы с усталостью. Так они выбрасывают весь свой негатив, а также проявляют творческие способности. От внимания представителей этого знака зодиака не уходят последние тренды моды. Раки любят придумывать различные стильные образы для себя и окружающих. Причем даже без денег они с удовольствием будут гулять по магазинам и торговым центрам, отмечает Newinform.

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