Президент внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о праве Генпрокуратуры представлять страну в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в базе данных Госдумы во вторник, 1 июня.

В пояснительной записке значится, что проект предусматривает закрепление за Генпрокуратурой функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в иностранных судах, а также определение порядка реализации этих функций.

Помимо этого, проект закона предлагает наделить ведомство правом на обращение в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнить решение международного суда. Это может происходить тогда, когда решение органа может противоречить основам публичного правопорядка России или основного закона страны.

Кроме того, по законопроекту Генпрокуратура РФ будет обеспечивать представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. Ведомство должно уведомлять федеральный государственный орган о подаче жалобы, а также пытаться урегулировать спор в досудебном порядке.

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