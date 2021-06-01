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Андрей Бочкарев: В столице появится еще пять образовательных трансформеров
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: В столице появится еще пять образовательных трансформеров

Виктория Родимкина

Город

В Москве проектируются и возводятся еще пять образовательных трансформируемых комплексов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 июня.

Он отметил, что в городе уже построили несколько образовательных трансформеров — комплексов, которые можно использовать и как блок начальных классов, и как детский сад, и как школу. Такие здания есть в Южном Бутове, Куркине и Щербинке.

— Сейчас такие трансформеры строятся и в других районах — всего в работе пять подобных объектов, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра пояснил, что к разработке такого комплекса пришли в том числе из-за необходимости строительства в районах с плотной жилой застройкой. Бочкарев также добавил, что трансформеры дают возможность быстро реагировать на изменение возраста детей в том или ином районе, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в этом году введут 28 объектов образования

школадетский садАндрей Бочкарев
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