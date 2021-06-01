Эксперты перечислили фрукты и ягоды, которые вернут молодость коже

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Если человеку не нравится состояние его кожи, то ему нужно в обязательном порядке менять рацион питания. Именно неправильная пища может стать причиной проблем с кожей.

Эстетический диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, что ягоды являются богатым источником антиоксидантов, которые помогают очищать кожу. Косточки красного винограда содержат еще и химические соединения, способные бороться с воспалениями — псориазом, экземой и так далее. Плоды винограда обладают антигистаминными свойствами, а также помогают легче пережить аллергию.

«Фонтаном молодости», по мнению эксперта, является голубика. Антоцианы, содержащиеся в ней, избавляют кожу от вредных свободных радикалов. Из этой ягоды можно приготовить маску для лица и волос. Не меньшую пользу коже приносит красная смородина. В ней есть много витамина С. А облепиха способствует замедлению старения кожи и ускорению окислительно-восстановительного процесса в организме. Косточки этой ягоды выводят шлаки и токсины из кишечника, отмечает «Москва 24».

Среди фруктов Ольга Алемайкина в первую очередь выделила киви — низкокалорийный фрукт, обладающий пищевыми волокнами, жирными органическими кислотами и множеством микроэлементов. Киви помогает выводить из организма шлаки и нормализует обмен веществ, что помогает избавиться от лишних килограммов. Еще одним полезным фруктом является яблоко. Оно помогает сохранить красоту и молодость. Диетолог считает, что его нужно кушать каждый день, желательно с семечками и кожурой. Семена содержат йод, а кожура — полезные пектины.

Тем временем пластический хирург и косметолог Екатерина Степанкина сообщила, что в основе каждого детокса должны быть оранжевые, желтые и красные фрукты. То есть огромную пользу организму принесут гранаты, мандарины и апельсины, малина, белая шелковица (ее относят к желтым), клубника, персики и абрикосы. Не менее полезными будут зеленые фрукты. Мощнейшим антиоксидантом являются все цитрусовые.

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